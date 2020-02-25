Українська телеведуча, модель Катя Осадча часто одягає червоні сукні і один з останніх випадків не став винятком

Днями зірка опублікувала пост в Instagram, де позує в довгому червоному вбранні, пише Politeka.net. Це плаття з глибоким декольте, довжиною ледь не до пупка. Низ одягу був зроблений з легкої тканини, через що під час руху він ніби літав.

Завершували образ Осадчої білі рукавички і червоний капелюшок, а також інші прикраси. Вона грайливо хапала сукню і кружляла перед фотографом.

"Український бал у Відні - вже о 23.30! Сьогодні в ефірі будуть танці-та-та-танці 🇺🇦🇦🇹", - підписала фото красуня.

За день пост зібрав понад 8000 тисяч лайків та багато коментарів.

"Фон зліва сильно псує", "Кому на Украіні жити добре" перейменуйте. Бо не про вище суспільство і богему, а про нуворишів.", "Богеми немає тут і близько гидко дивитися коли країна злиденна 😈😈😈😈", "Просто😍😍😍😍😍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏Вау)))", "Красиво жити не заборониш", "Шикарний образ", "Катюша,ви красуня!Завжди люблю на вас дивитися і слухати.З повагою", "Це неймовірно красиво 😍👏👍❤️", "Краса", "Схожа на головну героїню Ван Хельсинг👍", "Катерина, ви прекрасні. З задоволенням чекаємо ефір", "Катюша виглядаєте розкішно", "Вау", "Дуже цікаве місце, гарна у Вас робота, люблю її за все ті сукні 💗", "Подивимося як ви там бавилися", "Класні такі", "А як же війна як же треба захищати країну подвійні стпн", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катя Осадча постала в червоному платті з глибоким декольте.

Наряд виділив тонку талію Осадчої і її стегна. Українська знаменитість позувала туфлях-човниках. Завершив образ - червоний капелюшок.

Макіяж з акцентом на очі ідеально підійшов образу усміхненої красуні.

Раніше ми писали, що Катя Осадча з'явилася в топі золотого кольору. Наряд обтягнув її груди. Незвичним крій топа був тим, що кінці тканини, що прикрашає його, спускалися до щиколотки Катерини.

Чорні короткі штани трималися на талії зірки, підкресливши її стрункість.

Нагадаємо, Осадча без макіяжу вразила видом на борту літака

А ще Politeka писала, що ненафарбована Осадча здивувала пілотів літака, від зірки такого не очікували

Також Politeka повідомляла, що Осадча перетворилася на фатальну жінку і показав, чим спокушає Горбунова