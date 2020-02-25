Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Недавно в разделе Стори появились кадры того, как Настя красится и какие косметические средства использует. А конечный результат - полностью готовый макияж и новый образ звезда представила во время выхода в "свет" на модном мероприятии.

Фото оттуда Каменских также засветила в Стори. На новых кадрах она позировала не одна, а вместе с коллегами. При этом Настя одета в стильный и сдержанный наряд - классический серый костюм, подчеркнувший ее похудевшую и стройную фигуру. Сама артистка выглядит счастливо и очень нежно улыбается на камеру.

Причем Настя также стала часто появляться с Потапом на забавных роликах, снятых вместе, чтобы подогреть интерес к новым музыкальным работам. К примеру, в этот раз на странице Потапа появилось нежное фото с супругой.

К примеру, недавно на странице звезды появилось подобное видео, чтобы привлечь внимание к новой песне Алексея. Так, на представленных кадрах Настя в одежде Потапа показала, как двигается под новую песню Потапа «Девчонка».

Немного после в кадре появляется сам Потап в совершенно неожиданном образе. Он как будто изображает беременную Настю – у него на голове тюрбан из полотенца, а огромное якобы беременный живот прикрыт женским нарядом.

Напомним, Каменских в спортивном костюме высмеяли из-за неудачного кадра.

Как сообщала Politeka, Каменских удивила резкими переменами во внешности, фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Каменских забыла о стыде и показала "подружек" в одном кружеве.