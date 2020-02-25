Звезда показала, как выглядит в обычной жизни

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут поразила поклонников красивой внешностью в обычной жизни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Интересно так, Златыны дела в Лондоне совпали с моим ДР. Поздравления всем», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Фреймут позирует в курочке и в джинсах. Однако выглядит звезда великолепно, о чем говорят комментарии под снимком.

«Вот это красота», «лучшая журналистка! Поздравляю», «Настоящая королева! Красотка», «лучшая мама в мире», «Безумно люблю, спасибо за то, что я когда-то включив телевизор влюбился в вас, а не в сейчашних телеведущих», - пишут они.

Ранее мы писали, что «Ревизор» всея Украины Ольга Фреймут порадовала многочисленных подписчиков новым лайфхаком по этикету.

На своей странице в Instagram известная телеведущая и автор книг по этикету Ольга Фреймут опубликовала запись, на которой рассказывает, как правильно кушать суп.

По словам звезды, суп нужно брать ложкой «от себя», и если он горячий, то не стоит дуть, а необходимо подождать, пока он остынет.

Больше, чем советы Ольги, внимание зрителей приковывает к себе глубокое декольте героини, которое еле скрывает грудь.

В комментариях мнения пользователей на увиденное разделились. Одни традиционно не преминули поиронизировать в адрес Фреймут, другие же, напротив, поблагодарили за совет.

Напомним, Фреймут забыла о белье и показала свои тайные места.

А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут отбросила стыд и удивила экстремальным декольте.

Также Politeka писала, что исхудавшая Фреймут поразила внешним видом на семейных фото.