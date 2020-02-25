Известная украинская телеведущая Оля Фреймут поразила поклонников красивой внешностью в обычной жизни
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Интересно так, Златыны дела в Лондоне совпали с моим ДР. Поздравления всем», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Фреймут позирует в курочке и в джинсах. Однако выглядит звезда великолепно, о чем говорят комментарии под снимком.
«Вот это красота», «лучшая журналистка! Поздравляю», «Настоящая королева! Красотка», «лучшая мама в мире», «Безумно люблю, спасибо за то, что я когда-то включив телевизор влюбился в вас, а не в сейчашних телеведущих», - пишут они.
Ранее мы писали, что «Ревизор» всея Украины Ольга Фреймут порадовала многочисленных подписчиков новым лайфхаком по этикету.
На своей странице в Instagram известная телеведущая и автор книг по этикету Ольга Фреймут опубликовала запись, на которой рассказывает, как правильно кушать суп.
По словам звезды, суп нужно брать ложкой «от себя», и если он горячий, то не стоит дуть, а необходимо подождать, пока он остынет.
Больше, чем советы Ольги, внимание зрителей приковывает к себе глубокое декольте героини, которое еле скрывает грудь.
В комментариях мнения пользователей на увиденное разделились. Одни традиционно не преминули поиронизировать в адрес Фреймут, другие же, напротив, поблагодарили за совет.
Напомним, Фреймут забыла о белье и показала свои тайные места.
А еще Politeka писала, что Ольга Фреймут отбросила стыд и удивила экстремальным декольте.
Также Politeka писала, что исхудавшая Фреймут поразила внешним видом на семейных фото.