Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал продемонстрировала идеальную фигуру в открытом платье

Украинская актриса, которая приобрела популярность благодаря роли Жени в любимом многими сериале «Сваты», активно делится со своими подписчиками кадрами из своей жизни. Как сообщает Politeka, на этот раз девушка продемонстрировала поклонникам оригинальное платье, сшитое специальное для нее.

На кадрах, опубликованных в разделе Сториз актрисы, Кошмал красуется в оригинальном сером платье. Пикантности длинному и легкому наряду добавляет большой разрез на юбке, а также оригинальные завязки на одном боку. При этом для того, чтобы показать открытое платье во всей его красе Анне пришлось примерять его без лифчика.

В подписи актриса рассказала, что это вторая примерка платья, и назвала наряд «неземной красотой».

До этого мы писали о том, что Кошмал со времен последних съемок «Сватов» изменилась до неузнаваемости. На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала новый снимок со спектакля, в котором она играет.

На фото Анна лежит на кресле-мешке. На ней надеты джинсы, белая рубашка и красные туфли. Волосы девушки накручены, а губы накрашены красной помадой. Артистка вызывающе улыбается и смотрит на кого-то, кто не попал в кадр.

За полчаса фото артистки собрало более 7,7 тысяч лайков. Поклонники звезды хвалят ее за внешний вид.

Отметим, что Анне Кошмал сейчас 25 лет. В «Сватах» она начала сниматься, когда ей было 16 лет. Ее утвердили на роль Женьки. Девушка играла подростка-гота с непростым характером. Кстати, за роль в «Сватах» актрису номинировали на украинскую телевизионную премию «Телетриумф». Кроме «Сватов» актриса снимается и в других сериалах, в том числе "Танец бабочки", «Слуга народа», «Балерина», «Дочки-мачехи», «Перекресток», «Даша» и «Село на миллион-2».

Напомним, Женька из "Сватов" приспустила рубашку и устроила фотосессию для взрослых.

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