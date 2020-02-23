Украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты», изменилась до неузнаваемости

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала новый снимок со спектакля, в котором она играет, передает Politeka. На фото Анна лежит на кресле-мешке. На ней надеты джинсы, белая рубашка и красные туфли. Волосы девушки накручены, а губы накрашены красной помадой. Артистка вызывающе улыбается и смотрит на кого-то, кто не попал в кадр.

За полчаса фото артистки собрало более 7,7 тысяч лайков. Поклонники звезды хвалят ее за внешний вид.

«Красавица))) Была на этом спектакле)))) Спектакль супер, исполнение роли на высоком уровне. Очень вами восхищаюсь))», «Не изменилась», «Вы замечательно играете каждую роль, но самое изумительное это "Сваты"!!! И "Будиночок на щастя" тоже, очень деликатно и красиво», «Моя самая любимая актриса», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Анне Кошмал сейчас 25 лет. В «Сватах» она начала сниматься, когда ей было 16 лет. Ее утвердили на роль Женьки. Девушка играла подростка-гота с непростым характером. Кстати, за роль в «Сватах» актрису номинировали на украинскую телевизионную премию «Телетриумф». Кроме «Сватов» актриса снимается и в других сериалах, в том числе "Танец бабочки", «Слуга народа», «Балерина», «Дочки-мачехи», «Перекресток», «Даша» и «Село на миллион-2».

Ранее мы писали, что Анна Кошмал опубликовала селфи, показав, как она выглядит в обычной жизни. На фото поклонники не узнали актрису, заявив, что она совсем не похожа на ту Женю, которую они хорошо знают по сериалу. Лицо девушки очень вытянулось и похудело, а светлый цвет волос делает ее практически неузнаваемой.

Напомним, что внучки Жени из "Сватов" больше нет: что случилось с актрисой, фото поражают.

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