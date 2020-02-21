В актерском составе нового сезона популярного сериала «Сваты» пополнение. Новая героиня, похоже, способна затмить главных актрис картины

В Беларуси проходят съемки долгожданного продолжения сериала «Сваты». В сети появились свежие кадры, на которых съемочная группа в селе снимает отдельные сцены из сериала. Как стало известно, съемки проходят под Минском, в Горанском сельсовете Минского района.

Белорусские журналисты побывали на съемках сериала как раз в тот момент, когда режиссеры вводили в кадр новую героиню – мать иностранца Джеки, который женится на старшей внучке сватов Евгении, по имени Кейт. На фото видно яркую женщину в красном спортивном костюме, которая вышла на пробежку по селу. На кадрах видную женщину сопровождают заинтересованные лица местных жителей. Отметим, что создатели сериала пытаются не раскрывать карт о будущем сюжете картины. Имя актрисы также не разглашают.

Кстати, режиссер сериала Андрей Яковлев рассказал, что сейчас снимается зимний блок сериала, а летом съемки продолжаться. По его словам, летом будет отснято еще три серии. Яковлев не исключает, что 7 сезон может выйти на телеэкраны осенью этого года. Хотя раньше в СМИ писали, что сериал выйдет только в 2021 году.

Яковлев отметил, что отснятые в 2017 году материалы будут использовать. Режиссер добавил, что все ждет своего часа. Яковлев не стал с уверенностью заявлять, что седьмой сезон сериала «Сватов» последний, но добавил, что, вероятнее всего, это так. По словам режиссера, президент Украины Владимир Зеленский никакого отношения к картине не имеет. В студии «Квартал 95», по его словам, за кино отвечает именно он.

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