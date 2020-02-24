Украинская актриса Анна Кошмал, известная благодаря роли Жени в сериале «Сваты», порадовала новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке Кошмал позирует с приспущенной рубашкой, демонстрируя роскошное тело без белья. На голове у девушки красуется обруч. Поклонники звезды буквально рассыпались в комплиментах в комментариях к снимку.

«Огонь!», «божественная», «просто космос», «очень красивая», «сразу видно – девочка выросла», «вот это бомба!», «Великолепная», «нереальная красота», - пишут они.

Отметим, что Анне Кошмал сейчас 25 лет. В «Сватах» она начала сниматься, когда ей было 16 лет. Ее утвердили на роль Женьки. Девушка играла подростка-гота с непростым характером. Кстати, за роль в «Сватах» актрису номинировали на украинскую телевизионную премию «Телетриумф». Кроме «Сватов» актриса снимается и в других сериалах, в том числе "Танец бабочки", «Слуга народа», «Балерина», «Дочки-мачехи», «Перекресток», «Даша» и «Село на миллион-2».

Ранее мы писали, что Анна Кошмал опубликовала селфи, показав, как она выглядит в обычной жизни. На фото поклонники не узнали актрису, заявив, что она совсем не похожа на ту Женю, которую они хорошо знают по сериалу. Лицо девушки очень вытянулось и похудело, а светлый цвет волос делает ее практически неузнаваемой.

Напомним, что внучки Жени из "Сватов" больше нет: что случилось с актрисой, фото поражают.

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