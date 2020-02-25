Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новыми откровенными снимками

Об том сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка вместе с подругой позирует во время выбора одежды. Обе девушки при этом в одном белье. Никитюк в какой-то момент понимает, что «засветила лишнее» и пытается прикрыть тело курточкой. Но неудачно – одежда слишком короткая.

Уточним, что в этот момент подруга Никитюк красуется нарядом, крутясь вокруг зеркала. А поскольку кадры были опубликованы в Сторис, поклонники Никитюк остались без возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото.

Телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.

Сейчас звезда находится в Египте на отдыхе, куда отправилась сразу после отпуска в Берлине.

В этот раз звезда показала фото с отдыха в бассейне, позируя в перламутровом мини-бикини. Сама артистка выглядела весьма соблазнительно и красиво, что и отметили пользователи.

«Лесінька , там же холодно ... як ви купаєтеся?», «В якому ви отелі? Я теж Зараз в Єгипті»Ю «Ой, Леся! Там же холодно зараз купатися😅.Бігом в бассейн грітися😘», «Судя по фотографиям, Леся живет на морях и больше ничего не делает, жизнь сплошной отдых))))», «Ягода 👍🌹», «Мужика тебе Леся надо)))», «Леди Русалка», «Мисис Нептун !», «вау вау вау 👍», «Ого какая фотка 🔥🔥🔥🔥», – пишут пользователи.

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