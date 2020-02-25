Дочь звезды Студии «Квартал 95» Елены Кравец Маша живет на полную, как для 17-летней девушки

Как известно, 24 февраля Маша Кравец отпраздновала свой 17-й день рождения - ранее Мария уже пробовалась во взрослых профессиях: снималась в клипах, снималась в фотосессиях, словом идет по стопам своей знаменитой на всю Украину матери. Но кроме работы девушка не забывает вкушать радости простой подростковой жизни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram-сториз Марии.

Дочь Елены Кравец в популярной соцсети нечасто делится публикациями, а вот в так называемых сториз - фото и видео того, как Маша резвиться с друзьями - масса. Так среди развлечений современных подростоков и, стоит отметить, неплохо обеспеченных материально поездки за границу, посиделки в кафе, посещения музеев современного искусства, прогулки в популярных ТЦ, типичные забавные сэлфи и вездесущий, где есть дети фастфуд.

На фото Маши Кравец, которая, к слову, все больше внешне становится похожей на свою звездную мать, много коллективных фото с друзьями, среди который и девушки, и парни. Девушка побывала во многих странах мира, за океаном в частности, в США, а сейчас отдыхает в Англии и также с друзьями. Об этом юная красавица-артистка также сообщила в своих сториз.

До этого мы писали о том, что Елена Кравец поделилась видео, на котором рассказала о своих любимых фильмах. Ролик появился на ее фан-странице в Инстаграм. Актрису спрашивают, какие фильмы ей больше всего нравятся, и она с удовольствием делится этим с поклонниками.

«Их много. Очень люблю «Реальную любовь», но это из классики. Очень люблю, что снимает Вудди Аллен и Мартин Скорсезе. Люблю все фильмы с Джонни Деппом, Леонардо ДиКаприо, Джулией Робертс», - рассказала Кравец.

Интервьюер, который записывал ролик для Инстаграма отметил, что, похоже, Елене нравятся все фильмы. Артистка ответила, что нет, заявив, что ей не очень нравится фэнтези.

Напомним, Кравец из Квартала 95 слегка оголилась на камеру и рассказала о своих любимчиках.

Как сообщала Politeka, повзрослевшая дочь Кравец из Квартала 95 поразила внешним видом.

Также Politeka писала, что Кравец из Квартала 95 впервые показала новую внешность.