В сети резко раскритиковали внешность российской юмористки Елены Степаненко

Известная артистка после скандального развода с Евгением Петросяном на какое-то время пропала с телеэкранов. Тем не менее сейчас звезда постепенно возвращается к активной деятельности и уже не избегает журналистов.

Новым фото с артисткой поделился ее коллега по сцене Сергей Дроботенко. На нем Степаненко позирует в черно-белом платье и выглядит заметно исхудавшей. РосСМИ утверждают, что она сбросила 45 кг.

«Вообще обещанного три года ждут... Я уложился за два. На съёмке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец- то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля...», - подписал снимок Дроботенко.

В комментариях к фото пользователи раскритиковали внешность Степаненко, при этом некоторые заподозрили ее в новой пластической операции.

«Ужас ! Старуха-изергиль!», «Старость не куда не денешь, пожилая женщина ну и что красивого», «Буду ждать вашу свадьбу», «а чего правый глаз больше левого?», «Какие Вы оба замечательные...талантливые...тонко чувствующие жизнь…Вы можно сказать на передовой у жизни...», «Как она похудела, похорошела», - пишут люди в комментариях.

Напомним, недавно в сети появилась информация о свадьбе российского 74-летнего юмориста Евгения Петросяна и его помощницы 30-летней Татьяны Брухуновой.

Подруга рассказала российским СМИ, что пара просто расписалась. Фамилию девушка решила не менять. Кроме того, по интернету разлетелась информация о том, что новоиспеченная супруга считает - мужу нужен наследник.

Брухунова уже подписалась на Инстаграм-аккаунты, где мамы делятся советами по воспитанию малышей, а также на страницы учреждений, где рожали российские знаменитости.

Стоит отметить, что девушка - уроженка Тулы. Она начинала свою карьеру простым администратором сайта Елены Степаненко, бывшей, четвертой, жены Петросяна.

Примечательно, что сейчас у Петросяна имеется только одна дочь, Викторина, от первой жены, которая давно живет в США.

Напомним, Петросян готовится к отцовству, молодая жена удивила решением: "нужен наследник".

Как сообщала Politeka, молодая любовница женила на себе 74-летнего Петросяна: фото невесты и детали тайной свадьбы.

Также Politeka писала, что у Петросяна большие неприятности после развода: «Степаненко отобрала последнее».