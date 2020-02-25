Бывшая солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос рассказала о своем отношении к модным трендам

32-летняя красавица любит делиться с поклонниками не только фотографиями, но и своими мыслями. Как сообщает Politeka, на этот раз знаменитость на своей странице в Инстаграм решила порассуждать о моде и своем отношении к популярным трендам.

Певица поделилась черно-белой фотографией, на которой она позирует на диване в обтягивающем платье, состоящем из блестящих пайеток. Санта соблазнительно выгибает спину и смотрит в камеру томным взглядом.

«Не считаю себя заядлой модницей) Я больше за индивидуальный стиль в модной струе, а не за копирование трендовых луков», - написала в своем посте Санта.

Она также порассуждала о главных трендах нового сезона и привела в пример модные дома, которые их используют.

В комментариях под постом певицы поклонники не устают восторгаться ее красотой, и тоже делятся своими мыслями о моде.

«Очень красивая!», «Круче Софи Лорен и Моники», «Санта, вы такая классная... эстетика во всем», «Не знаю, что там про тренды, но то что фото шикарное - факт!», - пишут люди в комментариях.

До этого мы писали о другом стильном образе Санты. Так, на одной из фотографий артистка позировала во всем красном. Ткань была легкой и подчеркнула формы красотки. Санта сидела, немного наклонив голову вбок.

Красные губы и тонкая черная стрелка на глазах - классический макияж, который прекрасно смотрелся на певице.

В ушах звезды видны блестящие сережки, а волосы убраны в хвост.

Димопулос посмотрела в камеру и улыбнулась.

В посте она рассказала о нумерологе, который дает подробный анализ личности. Звезда пообщалась со специалистом, который в итоге рассказал все о ней и семье.

"На мой взгляд это не просто анализ, а настоящее оружие, супер-способность. А ещё лучше вообще самому научиться такому анализу", - рассказала Санта.

Напомним, жгучая экс-ВИА Гра подчеркнула роскошные формы красной тканью.

Как сообщала Politeka, жгучая экс-ВИА Гра подразнила гладкими прелестями.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра полностью оголилась и расставила ноги для эффектного кадра.