Известная певица и модель Санта Димопулос показала архивный кадр времен своей второй беременности

Бывшая солистка группы ВИА Гра на стильном чорно-белом фото позирует полностью обнаженной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети и ТВ.

Профессиональный - явно отретушированный - кадр получился стильным. На снимке - Санта грудь прикрыла рукой, сидя на пуфе. Одну из ног опустила на пол и отвела в сторону, другую - подогнула.

Кроме того, Санте сделали объемную прическу, она позировала у окна и подписала сей пост в качестве объяснения своей предыдущей публикации, мол, она совсем не имела ввиду, что не надо заниматься спортом во время беременности: надо, но умеренно, "дозируя" нагрузки.

Поклонники ее поддержали - большинство из них - написав в комментариях о том, что спорт - это хорошо, когда в меру.

Ранее мы сообщали, что певица опубликовала новый снимок в своем Инстаграм, на котором позировала с семьей. Артистка была с сыном от предыдущего брака и с недавно рожденной дочерью в коляске.

Семья находилась на пляже. Звезда выбрала длинное платье с глубоким декольте, ветровку и шлепанцы. Сын выбрал спортивную кофту и шорты. Санта прижала ребенка к груди, любуясь морем.

"По идее, тут должны были быть мои секси фото в купальнике, но нет 😂 Зато тут много любви и тепла✨ Неидеальная мама с двумя нереальными детьми ❤️", - написала Димопулос.

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