Известная певица и модель Санта Димопулос показала архивный кадр времен своей второй беременности
Бывшая солистка группы ВИА Гра на стильном чорно-белом фото позирует полностью обнаженной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сети и ТВ.
Профессиональный - явно отретушированный - кадр получился стильным. На снимке - Санта грудь прикрыла рукой, сидя на пуфе. Одну из ног опустила на пол и отвела в сторону, другую - подогнула.
Кроме того, Санте сделали объемную прическу, она позировала у окна и подписала сей пост в качестве объяснения своей предыдущей публикации, мол, она совсем не имела ввиду, что не надо заниматься спортом во время беременности: надо, но умеренно, "дозируя" нагрузки.
Брагара собираются отправить в армию после скандала с собакой: "время пришло"
Фаворитка Ямы растянулась в шпагате и сверкнула идеальным телом: "Волочкова так не сможет"
Ветеран АТО набросился на Усика и получил мощную оплеуху: "На словах ты терминатор, а по сути..."
Списание всех денег с карт: Приватбанк предупредил украинцев, подробности
Поклонники ее поддержали - большинство из них - написав в комментариях о том, что спорт - это хорошо, когда в меру.
Ранее мы сообщали, что певица опубликовала новый снимок в своем Инстаграм, на котором позировала с семьей. Артистка была с сыном от предыдущего брака и с недавно рожденной дочерью в коляске.
Семья находилась на пляже. Звезда выбрала длинное платье с глубоким декольте, ветровку и шлепанцы. Сын выбрал спортивную кофту и шорты. Санта прижала ребенка к груди, любуясь морем.
"По идее, тут должны были быть мои секси фото в купальнике, но нет 😂 Зато тут много любви и тепла✨ Неидеальная мама с двумя нереальными детьми ❤️", - написала Димопулос.
Напомним, экс-ВИА Гра похвасталась идеальным прессом после родов
А еще Politeka писала, что красавица-звезда ВИА Гры поделилась кадрами со свадьбы, слез не сдержать
Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра пожаловалась на свой внешний вид, Брежнева не сдержалась