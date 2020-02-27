Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл в начале 2020 года сообщили о сложении с себя полномочий и переезд в Канаду, однако жители указанной страны несильно рады королевским особам

После скандального заявления Гарри и Меган в Канаде провели опрос, в результате которого выяснилось, что налогоплательщики не хотят платить за охрану, жилье и другие нужды пары и их сына Арчи.

Недвано директор Канадской федерации налогоплательщиков (CTF) Аарон Вудрик рассказал подробнее о протесте населения.

По словам эксперта, если канадцы будут вынуждены платить за Гарри и Меган, то будущее монархии в этой стране окажется под угрозой.

Как подчеркнул Вудрик, даже те люди, которые выступили за монархию, недовольны ситуацией. По мнению специалиста, если действия Меган и Гарри разыграется плохо, это может негативно повлиять на имидж королевской семьи в целом.

Аарон Вудрик предполагает, что агрессивный толчок может привести к тому, что люди захотят избавиться от монархии.

Кроме того, большинство канадцев скептически относятся к принцу и его супруге и их не рассматривают, как членов королевской семьи. К примеру, если бы голливудские звезды переехали в Канаду, то и платили бы они сами за себя в отличие от герцогов Сассекских.

По словам Вудрика, в Канаде есть много знаменитых людей, которые осуществляют здесь благотворительные дела, но никто из граждан этой страны не платит за этих звезд.

Гарри и Меган могут перехать в Канаду, но платить за них налогоплательщики совершенно не хотят.

Напомним, королева Елизавета II оставила внуку и жене имение Фрогмор-хаус в Канаде.

Однако их офиса в Букингемском дворце больше не будет.

В то же время Ее Величество пошла на уступок и оставила там работать команду, которая будет помогать паре продолжать поддерживать отдельные благотворительные фонды в Великобритании.

Ранее мы писали, что герцоги Сассекские должны 28 февраля прибыть в Лондон и провести последнее мероприятие перед официальным отказом от королевских привилегий. К сожалению, паре не удастся увидеться с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, которые уедут в Ирландию.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.