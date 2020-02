Меган Маркл и принц Гарри планируют жить на две страны - Канаду и Великобританию, поэтому королева Елизавета II оставила супругам имение Фрогмор-хаус

Однако их офиса в Букингемском дворце больше не будет.

В то же время Ее Величество пошла на уступок и оставила там работать команду, которая будет помогать паре продолжать поддерживать отдельные благотворительные фонды в Великобритании.

В Канаде супружеская пара планирует работать над развитием своей новой организации и оставляет направление, в котором работала около 2 лет - это страны Содружества, расширение прав и возможностей молодежи и психическое здоровье.

Ее Величество дала своеобразный испытательный срок в год, чтобы посмотреть, как выполняются условия их договоренности. После этого королевская семья еще раз соберется на совещание, а через год королевская семья заново обсудит детали сделки, связанные с работой герцога и герцогини.

Напомним, ранее королева запретила Меган и Гарри использовать имя «герцогов Сассекских», а также они должны будут отказаться от слова Royal (королевский) во всех своих проектах.

При этом важно отметить, что большая часть бизнес-планов принца Гарри и его супруги включала в себя эти приписки. Так, недавно они потратили десятки тысяч фунтов стерлингов на новый сайт Sussex Royal, а в их Инстаграме (@sussexroyal) чуть больше 11 миллионов фолловеров.

Меган и Гарри пытались зарегистрировать Sussex Royal как товарный знак, включающий в себя одежду, канцелярские товары, книги и многое другое. А еще они почти успели создать благотворительную организацию Sussex Royal, The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex.

Добавим, Меган и Гарра пожаловались, что с ними обращаются не так, как с прочими родственниками королевы Елизаветы II.

Также они заявили, что королеве не принадлежит слово «королевский», однако согласились, что не будут использовать его.

