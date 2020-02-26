Настя показала один из кадров, сделанных на съемках последнего клипа

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает интриговать поклонников новыми снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свои страницы в социальных сетях, делится также кадрами со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, также продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, участиями в различных песенных шоу и поездками заграницу, пишет Рoliteka.net.

Как известно, в День Святого Валентина, звезда презентовала новый клип. Так, ролик на песню "Lollipop" появился на официальном канале артистки. Сама работа была представлена вместе с исполнителем Juan Magan.

Каменских в свою очередь отметила, что довольна работой с Juan Magan. В Инстаграм звезда также представила несколько пикантных кадров со своего клипа. А сегодня артистка, похоже, решила показать наиболее запомнившийся образ в ее последней работе.

Похоже, поклонникам пришелся по душе яркий образ в платье с перьями, который дополнили аккуратные украшения, колготки с каллиграфическим принтом и довольно смелый мейкап-смоки.

Недавно в разделе Стори появились кадры того, как Настя красится и какие косметические средства использует. А конечный результат - полностью готовый макияж и новый образ звезда представила во время выхода в "свет" на модном мероприятии.

Фото оттуда Каменских также засветила в Стори. На новых кадрах она позировала не одна, а вместе с коллегами. При этом Настя одета в стильный и сдержанный наряд - классический серый костюм, подчеркнувший ее похудевшую и стройную фигуру. Сама артистка выглядит счастливо и очень нежно улыбается на камеру.

Причем Настя также стала часто появляться с Потапом на забавных роликах, снятых вместе, чтобы подогреть интерес к новым музыкальным работам.

Напомним, Каменских в спортивном костюме высмеяли из-за неудачного кадра.

Как сообщала Politeka, Каменских удивила резкими переменами во внешности, фото облетело сеть.

Также Politeka писала, что Каменских забыла о стыде и показала "подружек" в одном кружеве.