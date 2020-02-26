26-летняя Алла Добкина, дочка украинского политика Михаила Добкина, учится наносить смертельные удары

Как передает Politeka.net, девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм роликом, снятым на одной из тренировок по боксу (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Алла предстала в растрепанном виде, с каплями пота на лице, в футболке, шортах и кроссовках черного цвета. Сначала девушка разогревается перед основной частью тренировки, а затем заматывает руки специальной лентой, надевает перчатки и приступает к настоящему бою со своим тренером. В конце Алла эффектно удаляется с ринга по коридору.

"С появлением бокса в моей жизни у меня изменилось не только качество тела..но и в голове многое🖤 если плохое настроение, я сразу иду в ринг. Это очень стабилизирует и выравнивает состояние. Вообще это целая философия..и она мне очень нравится ♥️ А вы какой любите вид спорта?💋 ", - поделилась Добкина в соцсети.

Поклонники обрадовались за Аллу:

"Вам очень идёт, этот вид спорта💣❤️"

"Любой спорт выравнивает состояние, дисциплинирует и мотивирует двигаться вперёд. Большой молодец! Приятно наблюдать со стороны за успехами."

"Яд"

Ранее мы сообщали, Алла совершает несколько поездок за рубеж в год. В частности, недавно она делилась в своем Инстаграм кадрами с Парижа. Дочь политика предстала в коротких черных шортах, блузе и пиджаке с оригинальным белым узором.

Алла при полном марафете и ярким макияжем позировала перед зеркалом, засняв свое отражение.

Кроме того, мы писали, что девушка, судя по всему остановилась, в роскошном отеле в центре столицы Франции - Four Seasons Hotel George V Paris. По крайней мере, здесь она фотографировалась, о чем говорит геометка. На одном из кадров Алла сидит на стуле, задрав обе ноги и положив их на ограждение. При этом одной рукой девушка якобы поправляет распущенные волосы.

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