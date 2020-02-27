Творческие люди известны своей переменчивостью. В личной жизни у некоторых из них перемены случались довольно часто

Развод – обычное дело для звезд. Многие из знаменитостей вступали в брак во второй и в третий раз. Но есть настоящие рекордсмены, у которых за спиной осталось 5 и более браков.

У примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой было 5 мужей. С первым мужем артистом цирка Миколасом Орбакасом она прожила четыре года. В этом браке родилась Кристина Орбакайте.

Спустя три года после развода Пугачева выходит замуж за кинорежиссёра Александра Стефановича. Этот брак продержался 3 года. Побыв пять лет холостячкой, звезда выходит замуж за продюсера Евгения Болдина. С ним она прожила немного дольше – целых семь лет.

Четвертого мужа Пугачевой знают все. Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров женился на 45-летней певице, когда ему было всего 27 лет. Несмотря на разницу в возрасте пара прожила в браке 11 лет.

В 2011 году Пугачева вышла замуж за юмориста Максима Галкина, который младше ее на 27 лет. В браке родились двойняшки Гарри и Лиза, которых выносила и родила суррогатная мать.

У легендарной советской актрисы Людмилы Гурченко было шесть мужей. Первый брак с кинорежиссером Василием Ордынским продержался всего два года. После этого Гурченко выходит замуж за сценариста Бориса Андроникашвили, которому рожает дочку Марию. Но и этот брак продержался всего пару лет.

Еще два года Гурченко прожила с актером Александром Фадеевым, но и этот брак закончился разводом. Четвертым мужем Людмилы Марковны был российский певец Иосиф Кобзон. Они были вместе около трех лет. Гурченко не любила вспоминать об этом браке.

Интересно, что Гурченко успела четыре раза выйти замуж в период с 1953-й по 1970-й год. Пятый брак оказался для актрисы счастливым. С пианистом Константином Купервейсом она прожила в гражданском браке 18 лет, хотя и была старше его на 14 лет.

Последний муж Гурченко кинопродюсер Сергей Сенин был младше Гурченко на 26 лет.

Певица с украинскими корнями Лолита Милявская шла под венец пять раз. Впервые артистка вышла замуж за своего однокурсника Александра Беляева. Второй брак с Виталием Милявским Лолита называла фиктивным. Он был оформлен ради прописки в Москве. Третьим мужем Лолиты был ее коллега по кабаре-дуэту «Академия» шоумен Александр Цекало. Их отношения длились 12 лет.

Четвертым мужем эпатажной артистки был бизнесмен Александр Зарубин. С ним она прожила 5 лет.

Последний брак певицы закончился скандальным разводом. Выяснилось, что пятый муж, теннисист Дмитрий Иванов, изменял ей.

Отметим, что одной из рекордсменок по бракам является голливудская звезда Элизабет Тейлор. Она выходила замуж 8 раз, а у телеведущего Ларри Кинга было 8 жен.

Напомним, что Людмилу Гурченко достали с того света, жуткие кадры облетели сеть: «Как живая!».

Как сообщала Politeka, темное прошлое Примадонны всплыло наружу: "Пугачевская мафия".

Также Politeka писала, что Лолита показала свою сущность и набросилась на фанатку: "За базар отвечаешь?", детали скандала.