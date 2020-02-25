Російська співачка Алла Пугачова за свою довгу кар'єру "зарубала" не одну зірку, що тепер відгукується їй скандалами

У мережі з'явилася інформація, що в свій час примадонна вижила зі сцени Валентину Легкоступову, Ольгу Зарубіну, Машу Распутіну й Ліку Стар. Навіть відома польська актриса Барбара Брильська говорила, що Алла Борисівна володіє російським шоу-бізом, пишуть "Дні.ру".

Зокрема, із звинуваченнями на адресу Пугачової виступив співак Михайло Муромов, який раніше публічно заявив, що артистка плела проти нього інтриги. За словами Муромова, Алла Борисівна не шкодувала ні коштів, ні часу, ні сил на те, щоб його хіт "Яблука на снігу" не звучав в ефірі.

Муромов згадує, що міг стати відомим ще у 1984 році з піснею "Метелиця" на новорічному вогнику. Але несподівано 28 грудня його прибрали з програми.

"А одного разу я зірвався з гастролей з Пітера на зйомки передачі "Здрастуй, світ, здрастуй, друг". За шість годин до виходу в ефір мій номер на плівці заліпили іншим. Тоді як раз пугачовський хлопчик прибіг до редактора і сказав: "Не треба Муромова!" – скаржився співак.

На сьогодні примадонна, очевидно, як і раніше тримає руку на пульсі російської естради. Близькі їй люди щорічно потрапляють у рейтинги. Так, на всіляких вогниках на постійній основі "прописалися" її колишній чоловік Філіп Кіркоров, нинішній - Максим Галкін, донька Крістіна Орбакайте, екс-зять Володимир Пресняков, краща подруга Лайма Вайкуле та близький друг Ігор Ніколаєв.

Більш того, двойнятам Алли Борисівни всього лише шість років, але й ті вже постійно миготять в мережі зі своїми талантами. Кілька років тому їх батько Галкін на одному з шоу пожартував, що через деякий час у Гаррі і Лізи будуть власні проекти на телебаченні. А, як ми знаємо, в кожному жарті є доля...

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