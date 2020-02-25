Епатажна Лоліта не втрималася і розлютилася у соціальних мережах

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, зовсім нещодавно співачка Лоліта дала кілька концертів в містах Німеччини.

Зірка розмістила в своєму особистому Instagram запис з концертів у містах Пфорцфайм і Берлін. Лоліта також подякувала шанувальникам за теплу підтримку.

Але на цьому історія не закінчилася. Одна з фанаток в коментарях під публікацією звинуватила Лоліту у використанні "фонограми".

«Як-то почула Лоліту наживо. У неї вже немає голосу або була не в голосі», — написала жінка.

Але така реакція розлютила епатажну співачку, яка зухвало відповіла своїй шанувальниці в коментарях.

"За базар відповідаєш?", - написала Лоліта під критикою на свою адресу.

Раніше ми повідомляли, журналісти застали Лоліту зненацька з питанням про її розлучення після концерту в Кремлі, присвяченого Дню всіх закоханих. Нагадаємо, артистка переживає хворобливе розставання з бізнесменом і спортсменом Дмитром Івановим. Зірка звинуватила екс-чоловіка у психологічному насильстві і зраді.

На питання журналіста про те, що колишній чоловік нібито давав їй небезпечні препарати, вона відповіла: "Я не готова говорити про розлучення і кримінальних справах на концерті. Ми з моїм адвокатом зараз готуємо офіційну заяву, скоро ви про все дізнаєтеся".

Варто відзначити, що влітку 2019 року 56-річна Лоліта оголосила про розрив зі своїм п'ятим чоловіком - 44-річним спортсменом Дмитром Івановим.

Потім у пресі з'явилася інформація, що останні пару років Іванов зраджував співачці з білорускою Ольгою Кулієвою. При цьому коханці діяли вкрай нахабно: чоловік Лоліти навіть дозволяв собі вести інтимне листування з коханою з ноутбука дружини.

Коли подробиці отримали розголос, Дмитро Іванов подав на розлучення, а Лоліта Мілявська подала в суд заяву про визнання їхнього шлюбу фіктивним. Це не влаштувало чоловіка, і в кінці 2019 року він подав скаргу на її позов.

Нагадаємо, Лоліта і Стівен Сігал: фото скандальної парочки мережу облетіло, «рознесло до невпізнання».

Як повідомляла Politeka, роздягнену Лоліту на пляжі переплутали з Волочковою.

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