Знаменитость избавилась от всего лишнего для фотосессии

Ведущая "Х-Фактора" опубликовала результат съемок в сети Инстаграм

На фото Даша позирует в черной ночной рубашке. На первом фото она сидит на коленях на кровати и сложила руки на ногах. Волосы Трегубова решила оставить распущенными. На фоне можно увидеть торшер, подушки и другие элементы интерьера спальной комнаты. На втором снимке телеведущая уже стояла на коленях с расставленными руками и улыбалась с открытым ртом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Ох, какая вы волшебная", "Классные фотографии", "Вообще, я считаю, Даша очень стильная и своеобразная. За что я ее и люблю", "Вы очень красивая", "Довольная, наверное выходные удались", "Сохраните это прекрасное настроение", "Какая красота", "Богиня ветров".

Ранее мы сообщали, что ведущая украинского проекта «Х-фактор» Даша Трегубова поразила идеальным телом во время взрослой фотосессии.

«Бекстейдж моего дня», - коротко говорится в подписи.

На опубликованных снимках Трегубова позирует в одном боди и туфлях на высоком каблуке. На других фотографиях звезда либо в черном длинном платье, либо в золотистом наряде, элегантно поднимая ногу. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Сообщалось, что ведущая шоу Х-фактор Даша Трегубова выложила в сеть провокационные фото. На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотоподборку собственных фото в откровенном наряде.

Красотка предстала в смелом платье с глубоким декольте. В таком виде ее можно было увидеть во время третьего прямого эфира Х-фактора.

Что тут скажешь, Даше есть что показать. Платье отлично подошло к имиджу Трегубовой, звезда выглядела роскошно.

Напомним, ведущая "Х-фактора" без стыда потрясла идеальным телом в мокром бикини

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