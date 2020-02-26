Известная певица Тина Кароль в последнее время не перестает удивлять фанатов своими снимками и видео на странице в Инстаграм

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились интригующие кадры, на которых артистка решила показать себя в стильном образе, сообщает Politeka.

Певица решила представить интимной кадр, позируя в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги. На лице Тины можно заметить стильный макияж и довольно массивные украшения - сережки и такого же дизайна кольцо.

Стоит также отметить, что создавать столь дорогостоящие образы певице помогают стилисты. Но рука и вкус девушки в ее нарядах и аксессуарах чувствуются на все 100%. Подчеркнем, что Тина использует драгоценности из специальной коллекции. Артистка при этом довольно часто носит украшения с восточными нотами: они прекрасно подчеркивают элегантность и женственность ее образ.

Вот что ответили пользователи:

«боже,какая красотка 😉», «Красиваяяя ❤️🌟», «Разве законно быть такой красивой?😍😊», «Нереальная красота ❤», «Бесподобная 🔥😍», «самая красивая женщина в мире ❤️», «Кошечкаа😻😻😻», «как можно быть такой красивой 😍😍», «Все я утонула😍», «Красота! 😍😍😍», – пишут пользователи.

Причем неделю тому назад артистка выставила похожий, однако более примечательный кадр в цвете и с массивными украшениями. Также отметим, что в данном фотосете ярким акцентом в образе Кароль стало отсутствие деталий имиджа - на кадре видны лишь перчатки звезды с множеством камней.

При этом заметно, что звезда весьма удачно дополнила образ естественным, почти незаметным макияжем без акцента на губах, но с подведенными глазами.

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