Известная британская певица Даффи (Duffy) внезапно пропала из шоу-бизнеса и лишь день назад рассказала о причинах

В 2004 году звезда появилась на сцене, люди сразу начали говорить о том, что она «новая Эми Уайнхаус», пишет Рoliteka.net. Ее дебютный альбом "Rockferry, стал британским чарттоппером и бестселлером номер один 2008 года.

Сингл «Mercy» возглавил как британский хит-парад, так и Hot European 100. Звезда получила массу наград, в том числе "Грэмми". В 2010 году она записала альбом "Endlessly", после чего о ее творчестве не было ничего известно.

Сейчас Даффи 35 лет, 25 февраля она сделала свой пока единственный пост в Инстаграм.

На черно-белом фото певица позирует в свитере, наклонив белокурую голову. Снимок был сделан на улице.

В посте артистка рассказала, что стала жертвой насилия. Как девушка отмечает в посте, ее удерживали на протяжении нескольких дней, накачивали наркотиками и насиловали.

Звезда не раскрыла деталей инцидента, а именно: когда и где это произошло, а также решила скрыть имена своих обидчиков.

По словам артистки, сейчас она находится в безопасности. Как призналась певица, она потратила тысячи и тысячи дней за последние десять лет на то, чтобы в ее сердце снова появился "солнечный свет".

Даффи рассказала, что дала интервью одному из крупных изданий, в котором раскрыла все детали случившегося и попросила поклонников набраться терпения.

Отметим, в сентябре 2008 года Даффи сообщила, что была «на грани нервного срыва» из-за давления, которое ей принесла популярность. Девушка даже хотела стать полным отшельником, но ради фанатов продолжила работу.

Напомним, певица Наталья Штурм рассказала, что пережила насилие с экс-мужем.

Артистка родила супругу сына, и на людях все было хорошо, но на самом деле певица переживала настоящий ад. Как оказалось, супруг звезды стал выпивать, из-за чего становился неадекватным.

Звезда признается, что сперва он ее истязал вопросами о том, где она пропадала, а через время перешел к рукоприкладству. В итоге пара рассталась.

Сейчас певица также советует женщинам бежать, если они сталкиваются с агрессией в семье.

Напомним, любимая легенды 90-х зарабатывает на его трупе.

Как сообщала Politeka, певица топлес на пляже показала откровенные балетные па.

Также Politeka писала, что отпуск во Франции мог стоить жизни певице.