Андрей Данилко раскрыл правду о своих отношениях с «мамой» Верки Сердючки – актрисой Инной Белоконь

Артист удивил многих поклонников неожиданным признанием: Данилко заявил, что его с коллегой не всегда связывали чисто рабочие отношения. Об этом он рассказал в интервью на программе «Слава+», которое вышло на «Люкс ФМ» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Так, в рубрике «Соври Славе», в которой предполагается, что артист должен давать неправдивые ответы, Данилко задали вопрос о том, были ли у него отношения с Белоконь. Певец ответил «нет», что означало, что роман между ними все же был.

Впрочем, до этого ни Данилко, ни Белоконь свои отношения никогда не комментировали и в целом старались не посвящать общественность в свою личную жизнь.

Данилко также вспомнил свою первую встречу с актрисой. Он признался, что изначально они испытывали друг к другу скорее антипатию.

«Наша встреча — это была полная антипатия. Я думал: "Боже, шо это?" и также думала она. Она была красавицей, а я был красавец, как Селена Гомес и Джастин Бибер. У нее была юбка-Татьянка, турецкий свитер, милировка … И я был тоже красавчик, специально одевал больше куртку, чтоб больше казаться. Потому что без нее я худой был, реально швабра», - вспоминает артист.

Впрочем, Данилко подчеркивает, что сейчас его с Белоконь связывают исключительно дружеские отношения.

Отметим, что ранее Данилко рассказал, почему Melovin получил низкие оценки на конкурсе в 2018 году. Он напомнил, что певец Melovin, который представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение», в финале занял 17-е место. При этом он получил 119 баллов от зрителей и всего 11 баллов от профессионального жюри конкурса.

Данилко считает, что такая разница не случайна. По его словам, низкая оценка могла быть наказанием за скандал с Россией. Как известно, в 2017 году Россия не только отказалась от участия в конкурсе, который проходил в Киеве, но и отказалась транслировать конкурс. По словам Данилко, организаторы из-за этого потеряли очень большие деньги.

Напомним, Данилко выдал правду о возвращении Сердючки на Евровидение.

Как сообщала Politeka, Данилко прервал молчание и выдал правду о "мести" Украине за Россию.

Также Politeka писала, что Данилко не сдержался и набросился на Ницой после ее оскорблений.