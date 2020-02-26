Член жюри украинского Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 Андрей Данилко рассказал, почему Melovin получил низкие оценки на конкурсе в 2018 году

Об этом артист рассказал в интервью «Люкс ФМ». Он напомнил, что певец Melovin, который представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение», в финале занял 17-е место. При этом он получил 119 баллов от зрителей и всего 11 баллов от профессионального жюри конкурса.

Данилко считает, что такая разница не случайна. По его словам, низкая оценка могла быть наказанием за скандал с Россией. Как известно, в 2017 году Россия не только отказалась от участия в конкурсе, который проходил в Киеве, но и отказалась транслировать конкурс. По словам Данилко, организаторы из-за этого потеряли очень большие деньги.

«По зрительским голосованиям он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает — мы это видим? Не видим. Тем более, что был такой вариант, что специально наказали Украину за Россию», - заявил Данилко.

По словам артиста, Melovin сильно переживал из-за гадостей, которые посыпались на него после полуфинала. Он даже лично давал певцу успокоительное перед выступлением в финале Евровидения.

Ранее мы писали, что Андрей Данилко не хочет выступать в Европе. Он заявил, что Верка Сердючка хочет, а Данилко нет.

«Я в этом костюме уже как танк. И я не бесплатно же сюда хожу, только из большой любви к вам», - отметил он после выступления на Нацотборе Евровидения.

Как известно, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял второе место на Евровидении 2007 года с песней «Dancing Lasha Tumbai». Позже Данилко стал членом жюри на Нацотборе как самый опытный конкурсант.

Напомним, что Андрей Данилко распустил руки, пощупав Кароль за мягкое место: "Тина не сдержалась", кадры конфуза.

Как сообщала Politeka, Данилко выдал правду о возвращении Сердючки на Евровидение: "Крутая заявка на победу".

Также Politeka писала, что Верка Сердючка взорвала Нацотбор на Евровидение, украинцы кусают локти: «Вот, за кого нужно голосовать!».