Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала фото с отдыха в Египте

На снимке Леся позирует в белой одежде и очках за огромной пенной пушкой. На второй части снимка стоит ее подруга в купальнике и черной накидке. На втором снимке уже показан результат выстрела и люди в пене. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отметь подругу, которой бы сделала так само. Отмечай подругу, которой бы вмазала пеной", - написала Леся.

"Особенно получить прилив пеной)))", "Бомбическая", "Леся, ты как всегда звезда, так держать", "Бомбическая", "Огонь", "Леся, где взять такие очки? Что за бренд", "Очень красивый купальник, Леся".

Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

В этот раз звезда показала кадры из отдыха с подругой, с которой отправилась в магазин и даже похвасталась подборкой зимней одежды, которую примерялала. Так, девушка вместе с подругой позирует во время выбора одежды. Обе девушки при этом в одном белье. Никитюк в какой-то момент понимает, что «засветила лишнее» и пытается прикрыть тело шубой, достающей ей до колен.

Сама артистка выглядела весьма соблазнительно и красиво, однако пользователи не смогли прокомментировать ролик, поскольку Леся представила его в разделе Стори. На фан-аккаунтах данное видео появилось также спустя некоторое время.

Сообщалось, что Леся Никитюк не упускает возможности показать, как весело отдыхает за границей.

На снимке красотка в купальнике, поверх которого накинула джинсовую рубашку, стоит в окружении людей, переодетых в костюмы пингвина, жирафа и зебры.

Напомним, Леся Никитюк в одних трусах показала, как развлекается с подругой

А еще Politeka писала, что Никитюк устроила влажную фотосессию в мини-бикини

Также Politeka сообщала, что Никитюк без штанов и комплексов устроила горячую фотосессию на улице



