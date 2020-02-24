Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила обсудить короткие ноги и маленький бюст

На первом фото Леся позирует спиной к камере. Она стоит в тапочках и показывает свои ноги. Волосы Никитюк собрала в хвост. На фоне можно увидеть пальмы и другую растительность. На втором снимке телеведущая уже смотрит в обьектив и развернулась полубоком. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пока мы в сторис обсуждаем тему маленькой груди.. хотелось бы закинуть новую тему для размышлений - Ноги!!! Длинные или короткие? Комплексы??!? Что думают парни???", - написала Леся.

Фанаты успели поставить почти 60 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Я полжизни стеснялась роста и долгих ног. Только к 30 годам дошло, что это подарок судьбы", "Лишь бы на плечах хорошо лежали", "А ноги - две дороги", "Красивая пускай все кто, пишут плохие комментарии сначала на себя посмотрят а вы Леся, лучшая", "Всем бы такие ноги", "Главное, чтобы голова на месте была".

Сообщалось, что Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

На новом фото звезда позировала в телесного цвета велосипедках и такого же нюдового оттенка топе. При этом звезда не забыла довольно остро прокомментировать представленный кадр, в связи со вчерашней критикой поклонников, написанной под ее предыдущими фото.

Сообщалось, что Леся Никитюк показала необычное фото, на котором ей удалось запечатлеть некий загадочный летающий объект.

На нем Леся позирует вся в черном и с озорным высоким хвостиком на голове. Ведущая стоит на мосту и улыбается, при этом внимание к себе привлекает необычный объект, как бы «зависший» над головой у ведущей.

«Это у меня над головой нимб или НЛО? Берлин ты прекрасен», - написала ведущая в подписи к фото.

Напомним, Никитюк в прозрачном халате соблазнила пикантным видом

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