Известный российский актер Сергей Глушко, муж украинской певицы Наташи Королевой, показал новое фото с выступления

На фото Тарзан позирует без одежды и прикрывает самое ценное пушистым чем-то. Спереди можно увидеть стоящий чемодан. Тарзан в этот раз был с распущенными волосами. Можно легко оценить подтянутое тело актера на фото. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку фанатки, которая побывала на его шоу.

"Ох, девочкиииии, какой же @tarzan___official крутооооой. Энергетика", - написала женщина.

Под фото поставили около сотни лайков и написали несколько комментариев.

Ранее мы сообщали, что муж известной украинской певицы Наташи Королевой актер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, показал новые кадры с плохим финалом.

На кадрах неизвестный человек стоит на фоне дома на каблуках, в штанах и футболке. В один момент он пытается сделать заднее сальто, но при приземлении превратился в куски мяса. Понятно, что это специальный эффект, который применили. Но при просмотре ролика можно сильно испугаться.

Тарзан поставил теги "Тарзан" и "Тарзаншоу".

Фанаты успели просмотреть ролик 25 тысяч раз и написали несколько комментариев.

Сообщалось, что 49-летний российский бодибилдер и танцор Сергей Глушко, муж певицы Наташи Королевой, без тени смущения играет мышцами на камеру и показывает свои забавы с другими женщинами.

Артист поделился фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в весьма пикантном образе. Бросается, в глаза, что кадр обработан в графическом редакторе: краски немного неестественно насыщены. В подписи к фото Тарзан (настоящее имя артиста) назвал помещение "дачей", хоть по виду похоже на некий сказочный дворец. Танцор склонился над камином, складывая в него поленья.

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