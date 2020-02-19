Российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан, рассказал, как его маме стало плохо, когда он привел домой певицу Наташу Королеву в качестве своей невесты

Знакомство произошло почти двадцать лет назад, но эмоции не утихли до сих пор. Глушко вместе со старшим братом Александром поделились воспоминаниями в студии программы "Звезды сошлись".

По словам Сергея, когда он объявил, что приведет домой свою девушку, то мать поинтересовалась, кто она. Но на ответ сына - Наташа Королева - не поверила и посмеялась, мол, "ой, да ладно!".

Но вот, когда сын действительно пришел с уже знаменитой на то время певицей, то матери стало плохо, она даже хваталась за сердце, не веря своим глазам.

"Я говорил, что у нас с Наташей роман, но никто не верил, родители точно не верили, - поделился Тарзан. - С братом ее я познакомил в квартире, где Саша делал ремонт. Родителей предупредил, что привезу девушку познакомиться. Спросили, а кто она. Я сказал: Наташа Королёва. В ответ услышал: ой, да ладно! Реально все считали, что я шучу. Когда я привез Наташу, мама хваталась за сердце".

Отметим, Королева и Глушко сыграли свадьбу в августе 2003 года, уже после рождения сына Архипа 19 февраля 2002 года.

Ранее мы сообщали, Тарзан частенько эпатирует публику, появляясь на фото в соцсети "в чем мать родила". Недавно танцор предстал на снимке абсолютно голый, прикрывшись статуэткой коня.

Многочисленные поклонники не смогли пройти мимо этого "шедевра" и кинулись писать саркастические отзывы в комментариях: "Почему у коня короткий хвост"; "Вы себе льстите"; "Зад*лбал уже своей... Неужели больше показать нечего?..."; "Стошнило аж".

Кроме того, танцор позволяет себе зажигать в компании других барышень, выставляя "фотодоказательства" на всеообщее обозрение. При этом артист вовсе не боится, что Наташа будет ревновать. Скорее, пользователи сети переживают больше, чем он.

Напомним, облысевшая Королева ошарашила видом, в сети заподозрили неладное

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