Модель превзошла сама себя

Модель Маргарита Паша, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2019» показала роскошные формы в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, подписчик звезды интересуется, могла бы она простить измену любимого человека.

«Смотря, что Вы считаете изменой», - ответила она ему.

Обратим внимание, что Паша сопроводила ответ снимком в откровенном красном наряде без белья, который подчеркивает ее роскошные формы. Завершают образ сумочка под цвет джинсов и красные очки с туфлями.

Уточним, что снимок модель выбросила в Сторис – сказать что-либо ее поклонники не смогли.

Как сообщалось ранее, известная украинская модель Маргарита Паша, Мисс Украина 2019, показала новый образ

На фото Маргарита позирует в кожаных штанах и куртке. Она расстегнула последнюю и приоткрыла ее руками. Как оказалось, Паша решила сделать фото без белья. Модель позировала на белом фоне и решила в этот раз собрать волосы в хвост.

"Дрались ли Вы когда-нибудь с девушкой?", - задали вопрос Маргарите. Она ответила: "С сестрой в детстве, мы двойняшки. Это считается? А так, я предпочитаю вести диалог".

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото. Все из-за того, что Паша опубликовала в сторис снимок, где такая функция отсутствует.

Напомним, жена Комарова и скандальная Мисс Украина Паша засветили сочные формы

А еще Politeka писала, что скандальная Мисс Украина показала свою "силу" в глубоком декольте

Также Politeka писала, что скандальная Мисс Украина серьезно заболела и напугала видом