Самые "горячие" - длинноногие и раскрепощенные - знаменитые модели украинского происхождения любят себя "любимых" показать публике

Вашему вниманию шорт-лист имен и прилагающихся к ним откровенныхм фото, публикуемых звездными красавицами в сети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram украинских моделей.

Известная украинская модель Анастасия Суббота, Мисс Украина Вселенная 2019, частенько показывает снимки с отдыха.

На одном из своих фото Анастасия позирует в полупрозрачной черной накидке и купальнике в цвет, при всем при этом, видна ее грудь, стройные ножки, живот бедра. Волосы свои артистка распустила, а ее поклонники сочли кадры - одними из самых жарких, из опубликованных ею в сети.

Ведущая же проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева также бывает, что публикует личные кадры с отдыха в сети.

Артистка ранее релаксировала на одном из лучших курортов мира и, к случаю, показала себя стройную в купальнике.

Так артистка покрасовалась раздетой у бассейна и показала, как принимает солнечные ванны. При этом модель согнула ноги в весьма пикантной позе и закрыла глаза.

А вот обладательница титула "Мисс Украина 2018" продемонстрировала новый откровенный образ. Так на относительно новом опубликованном Леонилой Гузь фото она позирует в смелом наряде.

Леонила Гузь покрасовалась в чулках в сеточку, без бра, в черных трусиках и с "боевым раскрасом" на лице при всем при этом.

Поклонники артистки под данным фото оставили множество комментариев, в частности, они отмечают, что Гузь - обладательница "идеальных форм" и просто "чистый соблазн".

А вот телеведущая Александра Кучеренка - супруга Дмитрия Комарова - не часто балует поклонников откровенными кадрами, тем более в купальниках. Но недавно, она показала наряд, который был ей очень к лицу.

Жена известного украинского путешественника Комарова показалась на светском мероприятии в родном для нее городе Днепр. Александра Кучеренко решила на вручение премий для самый стильных и успешных людей родного для нее края, облачиться в алое облегающее платье.

Мисс же Украина 2019 Маргарита Паша - практически противоположность "скромницы" Кучеренко.

Модель не раз сверкнула открытым телом перед камерами.

Маргарита Паша показывала в сети и откровенные фото с тренировок, и "жаркие" кадры с профессиональных съемок и в купальнике красовалась не раз.

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