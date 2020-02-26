Алла Пугачева впервые призналась, почему решила отказаться от выступления в Европе

Еще во времена СССР Примадонну российской эстрады пригласили выступить в Лондоне, однако этого так и не произошло. Знаменитость впервые раскрыла причину, по которой отказалась исполнить одну из главных ролей мюзикла «Шахматы» на сцене британской столицы.

Так, по словам Пугачевой, это предложение ее заинтересовало, ведь оно могло помочь ее продвижению за границей. Однако в тот момент она слишком боялась расстаться со своими родными и близкими навсегда, поэтому сделала выбор в пользу своей семьи. Пугачева объяснила, что во времена Советского Союза слишком долго пребывание за границей могло быть расценено как побег, а работа над мюзиклом должна была длиться около года.

По словам певицы, когда ей пришлось отказаться, разочарована была не только она сама, но и авторы музыкальной постановки – участники группы АВВА Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон, и автор текста – Тим Райс.

«Мы стояли и рыдали: я, Тим, Бьорн и Бенни. Я очень хотела выступать там, но знала, что меня не отпустят», - вспоминает Пугачева.

Этой грустной историей Примадонна поделилась на недавней презентации российской версии мюзикла «Шахматы». Пугачева не принимает участие в постановке, но подчеркивает, что будет смотреть ее с большим удовольствием.

До этого мы писали о том, что Пугачева подумывает увезти своих детей из России.

В частности на вопрос «Хотели бы ли артистической судьбы для своих детей?» Пугачева сказала:

«Во-первых, хочу я или не хочу я, тут уже все по воле божьей, от судьбы своей не уйдешь. Надеюсь, что у них судьба будет счастливая, радостная. А радость, прежде всего, от того, что ты нашел то, что тебе нравится: и работу, и друзей. Это уже в моем возрасте главное — найти своих и успокоиться. (Смеется.)»

Самое важное, считает легендарная артистка, чтобы дети могли без тревоги смотреть в будущее:

«…Я сама стараюсь смотреть на будущее без тревоги, но не получается».

Напомним, Пугачева с детьми решила уехать из России, певица поразила признанием.

Как сообщала Politeka, темное прошлое Примадонны всплыло наружу: "Пугачевская мафия".

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