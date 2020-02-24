Российская певица Наталья Гулькина обвинила мужа примадонны Аллы Пугачевы Максима Галкина в клевете

Дело в том, что экс-солистку группы "Мираж" возмутили слова Галкина, прозвучавшие в одном из последних выпусков программы "Сегодня вечером". Телеведущий заявил, будто все песни легендарного коллектива исполняла одна Маргарита Суханкина.

В свою очередь, Галкин решил уладить ситуацию, поэтому записал видеообращение, в котором извинился перед артисткой и поздравил ее с личным праздником. Ролик он разместил на своей странице в социальной сети Instagram. (ЧТобы посмореть видео - проскролльте вниз)

"В передаче я сказал, что за солисток группы "Мираж" пела Маргарита Суханкина. Дорогая Наташа, я вам должен сказать, что это было с моей стороны, безусловно, неосознанно, потому что вы для меня давно уже самостоятельная творческая единица. Как вам вообще могло прийти в голову, что я мог такое подумать — что вы пели каким-то чужим, другим голосом? У вас потрясающие вокальные данные, вы в дублере не нуждаетесь. Поверьте мне!" — отметил юморист.

По словам юмориста, Наталья не вызывает у него ассоциаций с "Миражом", он знает ее как самостоятельную артистку.

"Поэтому я приношу свои извинения за ошибку. Что касается редакторской ошибки в сюжете, я им скажу. Будут внимательнее в следующий раз", — добавил он.

Отметим, Гулькина не смогла оставить без внимания такие слова.

«Спасибо за этот пост и за поздравления с моим днём рождения Максим 😘 с уважением к Вам🙌🏼», - написала она в комментариях к его видеооборащению.

Фолловеры также оценили поступок Галкина.

«Максим, молодец! Ну что скажешь:- Истинный интеллигент!», «Ну вот красавчик же! Извинился в том, в чем не виноват с такой деликатностью, с таким добром!», «Ах какой молодец Максим!», - пишут они.

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