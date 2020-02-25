Российская певица Алла Пугачева за свою долгую карьеру "зарубила" не одну звезду, что теперь аукается ей скандалами

В сети появилась информация, что в свое время примадонна выжила со сцены Валентину Легкоступову, Ольгу Зарубину, Машу Распутину и Лику Стар. Даже известная польская актриса Барбара Брыльска говорила, что Алла Борисовна владеет российским шоу-бизом, пишут "Дни.ру".

В частности, с обвинениями в адрес Пугачовой выступил певец Михаил Муромов, который публично ранее заявил, что артистка плела против него интриги. По словам Муромова, Алла Борисовна не жалела ни средств, ни времени, ни сил на то, чтобы его хит "Яблоки на снегу" не звучал в эфире.

Муромов вспоминает, что мог стать известным еще в 1984 году с песней Метелица" на новогоднем огоньке. Но неожиданно 28 декабря его убрали из программы.

"А однажды я сорвался с гастролей из Питера на съемки передачи "Здравствуй, мир, здравствуй, друг". За шесть часов до выхода в эфир мой номер на пленке залепили другим. Тогда как раз пугачевский паренек прибежал к редактору и сказал: "Не надо Муромова!" – жаловался певец.

На сегодня примадонна, очевидно, по-прежнему держит руку на пульсе российской эстрады. Близкие ей люди ежегодно попадают в рейтинги. Так, на всевозможных огоньках на постоянной основе "прописались" ее бывший муж Филипп Киркоров, нынешний - Максим Галкин, дочь Кристина Орбакайте, экс-зять Владимир Пресняков, лучшая подруга Лайма Вайкуле и близкий друг Игорь Николаев.

Более того, двойнятам Аллы Борисовна всего лишь шесть лет, но и те уже постоянно мелькают в сети со своими талантами. Несколько лет назад их отец Галкин на одном из шоу пошутил, что спустя время у Гарри и Лизы будут собственные проекты на телевидении. А, как мы знаем, в каждой шутке есть доля...

Напомним, Пугачева раскрыла тайну, как хирурги перекроили ей лицо: "Делали операции на...".

Также Politeka писала, что Пугачеву в откровенном наряде застукали рядом с известным певцом, редкие кадры.