Певец украинского происхождения Александр Панайотов представит Россию на Евровидении-2020

Как передает Politeka.net, об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что 35-летний певец Александр Панайотов, который родился в Запорожье, получил свой шанс спустя несколько лет ожидания.

Композицию, с которой артист украинского происхождения выступит на музыкальном конкурсе, пока не представили. Однако известно, что выбрать песню для Евровидения Александру Панайотову помог его продюсер Григорий Лепс.

Музыкант несколько раз пытался попасть на Евровидение, но в 2008 году от России поехал Дима Билан. Спустя несколько лет Александр Панайотов вновь испытал удачу, но для участия в конкурсе тогда выбрали скандальную Юлию Самойлову.

Стоит напомнить, что Александр Панайотов родился в Запорожье, а получил образование в Киеве.

Популярность к музыканту внезапно пришла в 2003 году после того, как он участвовал в российском шоу "Народный артист". С тех пор Панайотов неоднократно принимал участие в различных шоу в России.

Ранее мы рассказывали о том, что песенный конкурс Евровидение-2020 оказался под угрозой отмены из-за эпидемии коронавируса. Эту информацию также подтвердил ведущий нидерландский вирусолог Аб Остерхаус.

"Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003", - отмечено в сообщении.

Также добавляется, что есть запасные варианты на случай внештатных ситуаций. Есть вариант, когда могут ограничить посещение шоу, сделать его на пустой арене или в телевизионной студии. На текущий момент очень сильно изучается ситуация с распространением коронавируса.



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