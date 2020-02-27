Регина Тодоренко, которая давно живет и строит карьеру в России примерила на себя новый образ в блестящем платье

Известная украинская телеведущая довольно часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью, пишет Рoliteka.net.

По завершению отдыха на Мальдивах звезда сразу же сообщила о продолжении работы над своими проектами и сразу же принялась пополнять Инстаграм новыми фото.

На представленном кадре звезда позировала в стильном наряде, состоящем из блестящего платья без бретелей и лишних деталей. При этом артистка показала также аккуратно уложенные в мягкие волны локоны и яркий макияж.

Стоит отметить, что в новом стиле ведущая появилась в роли одного из членов жюри на новом российском шоу. Участие в нем она примет в первые, а новость об этом появилась лишь вчера, что немало удивило пользователей Инстаграм:

«Регина, Вы сводите тату?», «Шикарная👍», «Хочу сек*», «Жду!!! 🤩», «Как всегда красотка🔥», «#сложно_быть_звездой», «Красота👍», «Далеко не идеальное лицо. Но нравится безумно 😍😍😍», «Обворожительная 😍», «Шикарная ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», – написали пользователи сети.

До этого Регина показала серию роликов, сделанных перед съемками ее проекта.

Регина позировала в кожаных бриджах и желтой блузке довольно теплого оттенка. При этом сама звезда выглядела уставшей и изнеможённой. Пикантности придает кадру то, что звезла улеглась на спинку мягкого дивана и спокойно листала что-то в телефоне. При этом фигура звезды выглядит гораздо худее, чем на фото в ее профиле Инстаграм.

Поскольку кадры были представлены в разделе Стори, поклонники не смогли их прокомментировать.

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