Эти знаменитости просто роскошны

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Блондинка Наталья Рудова, ставшая популярной после выхода сериала "Татьянин день" привлекает своей красотой толпы поклонников. Девушка поддерживает привлекательность косметическими процедурами, пишет OBOZREVATEL.

Еженедельно она скрабирует кожу и каждый день ее увлажняет. Таким образом звезда планирует надольше сохранить молодость. Артистка смывает макияж перед сном, а утром увлажняет кожу.

Актриса Светлана Ходченкова известна в России и за рубежом. Девушка стала популярной после выхода фильма "Благословите женщину" в 2003 году. В картине у звезды были пышные формы, а позже она скинула 20 килограммов.

Сейчас артистка правильно питается, она не ест крупы, соленое, жареное и мучные продукты, предпочитая паровые и отварные продукты.

Модель и актриса Кристина Асмус или Варя из "Интернов" использует минеральную косметику. Она старается избегать тональных кремов и увлажнителей кожи.

Звезда умывается очищенной водой. На съемках она пользуется своими кистями и косметикой.

Юлия Снигирь впервые снялась в видеоклипе "Зверей" на песню "До скорой встречи". Звезда питается суперфудам – продуктам, в которых полезные вещества имеют высокую концентрацию. В частности, это ягоды асаи, витграссе, кейле, спирулине и другие.

Также девушка делает себе смузи с суперфудами и овсяным, соевым или миндальным молоком.

Снигирь еще занимается пилатесом и йогой.

Актриса Анна Чиповская получила известность после выхода сериала "Дорогая Маша Березина". Артистка призналась, что трехчасовой спектакль дает ей такую же физическую нагрузку, как кросс.

Также для поддержания физической формы Анна давно отказалась от фастфуда.

Напомним, Светлана Ходченкова, снимавшаяся в фильмах "Квартал 95", покорила фанатов.

Недавно актриса выложила в своем Инстаграм черно-белые фото, на котором она предстала практически без одежды и без косметики.

Кроме этого, судя по лямке на плече, на Светлане - майка.

Напомним, звезда фильмов Квартала 95 взялась за шест и устроила шоу для взрослых

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