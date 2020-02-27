Знаменитая певица Светлана Лобода удивила социальные сети самыми дерзкими кадрами из нового клипа, выпущенного вчера
Артистка довольно часто выкладывает стильные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников. Причем и клипы и кадры из концертов вызывают не меньшую реакцию среди пользователей.
Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.
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Режиссером нового клипа Светланы стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак и Анной Седоковой.
Сначала в ролике артистка появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско. Она всячески изгибается, принимая странные позы, позирует в летающей тарелке, а в конце ее съедают зомби, испачкавшись зеленой "кровью".
«Я так кайфанула от данной работы !!! Алан , ты , конечно мастер собрать лучших и сделать лучшее !!! Искренне благодарю всю команду во главне с маэстро @alanbadoev ❤️ Мне кажется у нас получилась 💣💣💣 Оно того стоило 💸🤭😂🤘🥶🥶🥶 А что скажете вы , ребята ?? 😉», – написала под новым видео Лобода.
Из-за довольно необычных кадров некоторые особо недовольные комментаторы заявили, что "коронавирус - это и есть Лобода", тогда как другие оценили весьма необычные кадры и даже восхитились стилем певицы.
Несколько дней назад Светлану раскритиковали за странный танец - артистка сделала высокий взмах ногой вперед, пытаясь то ли продемонстрировать шпагат в воздухе, то ли закинуть себе ногу за голову.
Однако, ничего не вышло и певица едва не упала. После, похоже, чтобы доказать, что она может вытворять акробатические трюки и с ее выступлением все хорошо, певица показала нечто подобное в разделе Стори.
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