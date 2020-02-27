Украинская певица Вера Брежнева появилась на важном мероприятии в новом имидже, удивив стильным черным платьем

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, но иногда звезда хвастается и косметикой собственного производства, пишет Рoliteka.net.

Внешности певицы позавидует любая женщина. Артистка выглядит свежо и молодо. И неудивительно, ведь Вера постоянно следит за кожей лица. На специальном мероприятии во время встречи с коллегами и фанатами в ТРЦ звезда появилась в довольно сдержанном и стильном платье. Наряд был сшит с полупрозрачной тонкой ткани и дополнен аккуратными украшениями.

При этом на лице Веры минимум макияжа, а обувь - черные ботильоны с острым носком - выгодно подчеркнули стройные ноги звезды. Отметим, ранее певица в Инстаграм сообщала, что во время встречи с партнерами по совместному проекту Сalzedonia & @verabeauty будет много интересного.

Артистка заявила, что проведет разные конкурсы и даже ответит на интересующие фанатов вопросы. Фотоотчет с мероприятия появился в разделе Стори, поэтому поклонники не смогли прокомментировать представленные кадры.

Не так давно звезда озадачила заявлением о «важном событии в своей жизни». Спустя еще несколько дней, чтобы позволить фанатам в комментариях погадать, что же она хочет им сообщить, Вера сделала новое заявление. Оказалось, что певица презентует свое "детище" – собственную линейку косметического бренда VERA.

По словам артистки, концепция дебютной марки декоративной косметики сформировалась еще два года назад, но понадобилось время для проработки оттенков и текстур. Сегодня звезда представила стильные кадры из фотосессии со своей продукцией, показав не только идеальный цвет кожи и макияж, но и стройную фигуру.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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