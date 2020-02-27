Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото в весеннем стиле, удивив домашним нарядом

Отметим. сама артистка довольно часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз певица решила показать, как позирует у окна в естественно-домашнем наряде и с распущенными волосами. Как видно, перед камерой Слава появилась, сидя на подоконнике с красивым видом за окном.

На певице надето тонкое черное платье с бретелями, а также леопардовые ботинки со шнуровкой. Волосы звезды распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж. При этом сама Слава не смотрит в камеру.

"Настроение: задумчивое. Планы на будущее: погадать на ромашке, чьи бабочки в моем животе", – интригующе подписала новый кадр Каминская.

Поклонники принялись активно отвечать на представленный кадр.

Отметим, летом прошлого года Каминская развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром. Сейчас звезда не рассказывает о личной жизни, но иногда немало удивляет сеть своими откровениями. В этот раз под стильным снимком с известным автором артистка рассказала о переживаниях:

«Невозможно спасти отношения, над которыми не готовы работать двое.🙌🏼 На фото Джон Грей, автор бестселлера «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Ему 68 лет, и он 34 года жил в браке со своей женой Бонни (о которой идет речь в книге). Если вы еще не читали, можете начинать гуглить, это почти настольная книга!👌🏼

После его лекции я верю в гендерные роли, и в то, что мужчинам свойственно примерять на себя атипичное поведение. Боязнь принятия решений, перекладывание ответственности, бегство от проблемы и т.д.

Иногда стоит послушать специалиста и перестать заниматься самокопанием. Мудрость, сдержанность, аргументация — оснований не верить Джону нет. Девушки, помните, то, что вам навязывают 30-летние мальчики — далеко не всегда истина в первой инстанции✌🏼», - написала Слава.

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