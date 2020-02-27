Актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла Валентину Будько в сериале «Сваты», осталась без странички в Instagram

Почему страничка звезды была удалена, официально не сообщается. Однако пользователи Сети уверены, что создатели 7 сезона "Сватов" пожаловались на нее и попросили администрацию сайта ее заблокировать, из-за того, что она слишком много говорила о новом сезоне.

Как известно, исполнительница роли Валюхи Будько регулярно показывала подписчиками фото и видео со съемок 7 сезона. Очевидно, продюсерам "Сватов" это не понравилось.

Ведь таким образом в Интернет сливается много информации, и зрители еще до выхода сериала узнают детали сюжета, новых актеров и тому подобное.

Поклонники артистки надеются, что в скором времени Татьяна Кравченко сможет вернуть свою страничку в "Инстаграм" и продолжит общаться с фанатами.

Напомним, что сейчас под Минском проходят съемки седьмого сезона сериала, который очень долго откладывали. Летом съемочная группа снимет последние три эпизода сериала, а уже осенью 2020 года ситком выйдет на экраны. С перерывами проект длится уже 12 лет.

Как сообщалось, режиссер сериала Андрей Яковлев рассказал, что седьмой сезон популярного сериала «Сваты» станет последним.

В новом сезоне создатели сериала планируют собрать всех героев сериала, даже тех, кого в картине «убили». Кроме этого, появится несколько новых персонажей. Известно, что в сериал ввели мать жениха-иностранца Женьки, а также молодых Валюху и Ивана Будько. Сын Федора Добронравова Виктор Добронравов сыграет молодого Ивана, а актриса Дарья Рыбак заменит Татьяну Кравченко.

Напомним, судьба "Сватов" предрешена, российская звезда выдала всю правду.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" сняла с себя все лишнее ради пикантной фотосессии.