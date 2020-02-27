Герцогиня Кэмбриджская посетила лондонский стадион в Олимпийском парке в Стратфорде, где приняла участие в мероприятии организации SportsAid, в том числе занялась спортивными упражнениями

Как передает Politeka.net, фото с мероприятия опубликованы в микроблоге в Инстаграм Кенсингтонского дворца. Внимание поклонников привлек наряд Кейт Миддлтон. Она предстала в сине-зеленых спортивных штанах от Zara стоимостью в почти 200 гривен. Также на Кейт был зеленый джемпер и кроссовки от Marks & Spencer, уже подороже, за 1000 гривен. Тем не менее, наряд сидел на подтянутой фигуре Кейт идеально, несмотря на то, что она, видимо, совсем не следит за модой.

Отметим, герцогиня с 2013 года является покровителем организации SportsAid, которая помогает британским спортсменам, стремящимся стать следующими олимпийскими, паралимпийскими чемпионами, а также чемпионами у себя в стране.

Так, Миддлтон приняла участие в серии соревнований по легкой атлетике, прежде чем встретиться с родителями и опекунами спортсменов SportsAid, чтобы узнать об их опыте, проблемах, с которыми они сталкиваются, и о влиянии поддержки, которую они оказывают.

Ранее мы сообщали, с Кейт произошел забавный конфуз в детской больницы - и все из-за ее наряда. Когда, герцогиня вышла из машины, подул сильный ветер, который неожиданно задрал ей подол. На ней был твидовый костюм от Dolce&Gabbana, состоящий из пиджака и короткой расклешенной юбки.

По лицу Кейт было заметно, как она обескуражена озорством ветра, но в то же время, быстро взяла себя в руки и придержала "непослушную" юбку.

Кроме того, мы писали, что Миддлтон недавно обсуждаи из-за платья восьмилетней давности, в котором она появилась на 73-й церемонии вручения премии Британской кинотелеакадемии BAFTA. Внимательные поклонники заметили, что белое платье с золотой вышивкой от Alexander McQueen, которое было на ней, она уже надевала на официальный прием в Малайзии в 2012 году.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям поразили новым откровением, кадры слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон впервые публично рассказала о сокровенном: «Уильям больше не хочет…».