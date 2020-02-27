Джен Аткин 26-летняя модель, которая поразила весь мир удивительным перевоплощением

После очень болезненного расставания со своим парнем девушка похудела на 51 кг и стала Мисс Великобритания 2020, пишет Daily Mail.

Девушка родилась и выросла в маленьком городке Гримсби, она и представить себе не могла, что попадет на сцену конкурса красоты, а тем более представит свою страну в мероприятии “Мисс Мира 2020”.

Джен Аткин всю жизнь страдала лишним весом.

Всерьез занялась собой она три года назад. Девушка стала каждый день заниматься в тренажерном зале, стала правильно питаться. И так избавилась от лишних 51 кг. Теперь идеальной фигурой модели, а также ее силой воли, восхищается не только Великобритания, но и весь мир.

Джен Аткин призналась, что еще три года назад она была замкнутой и неуверенной в себе девушкой. Однако упорная работа над собой всегда приносит хорошие плоды — в этом Аткин убедилась на собственном примере.

Взялась за свою фигуру она только после того, как пережила тяжелое расставание со своим бойфрендом. Изначально девушка начала добираться на работу на велосипеде, потом занималась самостоятельно физическими упражнениями с помощью видео-уроков, доступных в интернете. Она скорректировала свое питание, и уже очень скоро увидела первые результаты. Девушка очень обрадовалась изменениям, поэтому решила, что останавливаться нельзя, она купила абонемент в тренажерный зал и записалась на консультацию к диетологу.

Помимо модельной карьеры, Джен Аткин увлекается профессионально музыкой. Также девушка является почетным членом в благотворительной организации, о такой своей деятельности она рассказала в рамках конкурса. Теперь, осенью 2020 года, Джен Аткин будет представлять Великобританию в конкурсе Мисс Мира 2020.

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