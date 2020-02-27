Дочь погибшего музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы), Мария-Барбара, закрыла свой аккаунт в Инстаграм, но в сеть просочились ее фото

Известно, что Мария-Барбара появилась на свет в браке Кузьмы и Светланы Бабийчук, пишет Рoliteka.net. Пара была жената с 1994 года. Женщина не только явлется художницей, она также создала благотворительный фонд "Фонд имени Кузьмы Скрябина". Вдова певца продолжает дело мужа, помогая детским домам и больницам.

Когда певца не стало, его дочери было 17 лет. Марии пришлось нелегко, поэтому ей помогали специалисты.

Мария-Барбара училась в Национальном медицинском университете имени Богомольца в Киеве, она хотела стать дерматологом.

Дедушка отмечал, что у нее были значительные успехи в учебе. Там же в учебном заведении она встретила своего будущего мужа Виктора Тура.

На свадьбе девушки присутствовали певец DZIDZIO и украинская телеведущая Катя Осадчая.

СМИ сразу раструбили о торжестве дочери кумира.

Кроме свадебных фото можно увидеть и снимки с девичника красавицы.

В частности, девушка решила выбрать для "гулянки" белое короткое платье, ее голову украсила фата. Подружки выбрали красные наряды. Мария-Барбара с подругами фотографировались в белой комнате, украшенной по случаю праздника.

В соцсети дочь Скрябина редко делится новыми снимками. Часты случаи, что красотка публикует фото с огромными шарами и роскошными букетами.

Ранее мы писали, что Мария-Барбара в августе 2019 года вместе с матерью присутствовала на церемонии открытия памятной звезды Скрябину на «Площади звезд» в Киеве. Кроме этого, дочка музыканта была на награждении музыканта орденом «За заслуги» 1 степени (посмертно).

Напомним, Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. В этом году уже исполнилось пять лет с момента гибели музыканта, однако память о нем хранится до сих пор.

Это нецдивительно, ведь певец был популярным украинским исполнителем, телеведущим и общественным активистом.

Напомним, что дочь Кузьмы зажгла в компании роскошных девиц, кадры облетели сеть: "такое бывает раз в жизни".

Politeka сообщала, как живет семья Кузьмы Скрябина после гибели певца: впечатляющие подробности и фото.

Также Politeka писала, что красавица-дочь Скрябина после свадьбы показала самые интимные фото с мужем: так выглядит счастье.