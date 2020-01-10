Дочь легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко, который известен как Кузьма Скрябин, Мария-Барбара похвасталась фотографиями со свадьбы
Барбара поблагодарила всех причастных к этому радостному событию. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Невероятно благодарим нашу семью, друзей и близких за то, что разделили с нами моменты счастья в день создания нашей семьи. И благодарим тех, кто помог сделать его таким, как мы представляли", - написала дочь легенды.
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Мария выбрала для свадьбы лаконичное белое платье с открытой спиной и приличным шлейфом. Голову ее украшала фата и диадема. Жених был в классическом костюме шоколадного оттенка.
Фанаты и друзья отметили, что очень красивые фото, как и жених с невестой. Все поздравляли с радостным событием и благодарили за приглашение на праздник.
Ранее мы сообщали, что 22-летняя дочка Андрея "Кузьмы" Скрябина Мария-Барбара поделилась сокровенным, рассказав, об отношениях с отцом.
Девушка уверена, что ее супруг Виктор непременно понравился бы папе. По ее словам, у них с отцом были доверительные отношения, и тот ни за что бы не стал перечить ее выбору.
"Мы с папой всегда очень доверяли друг другу. Мы были очень близки, поэтому он бы однозначно хорошо отнесся к моему мужу", – поделилась Мария-Барбара.
Сообщалось, что в сети показали фото певца Кузьмы Скрябина с дочерью.
С мамой Марии-Барбары Кузьма прожил более 20 лет. Свою единственную дочь он любил называть Басей.
Сейчас родители певца полностью посвятили свое свободное время внучке. Мария-Барбара учится на медика в столичном вузе и имеет значительные успехи в овладении профессии.
"Для нас сейчас очень важна наша внучка, его дочь Барбара. Она уже на 5-м курсе медицинского университета в Киеве. Учится хорошо. Это нас радует", – отметил Виктор Кузьменко.
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