Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала нежное фото в летнем образе рядом с цветами

Сама артистка довольно часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз певица решила показать, как позирует у окна в естественно-домашнем наряде и с распущенными волосами в парке. При этом певица на солнечном и нежном кадре любовалась розовыми розами.

«Четвертый перелет за неделю✈️ Как думаете, куда на этот раз?🤔», – интригующе подписала новый кадр звезда. При этом в геолокации она поставила отметку на «Бориспольский аэропорт».

Поклонники певицы тут же принялись предполагать, куда же отправится звезда и какие у нее будущие планы:

«Жаль, я не смогла с Вами😢», «Зачем спрашивать то что нам не интересно ?», «Дай угадаю😂😂😂 в Испанию?😂😂😂», «В Магадан😂», «как красиво с длинными волосами 😍», «Думаю туда, где я🔥😘», «В тёплые края 🌷», «В эмираты😍», «Опять в Испанию?)», «Может Прибалтика?», «Главное ничего не забыть, если далеко💗».

В разделе Стори в Инстаграм артистка показала, как отдыхала в свободное от работы время вместе с детками и няней. При этом звезда не постеснялась показать себя в естественном виде – без макияжа и белья. Певица позировала в телесного цвета наряде, состоящего из бежевого боди и светлых брюк с широкой штаниной.

Для забавных роликов в социальной сети артистка использовала специальные Инстаграм-маски, которые являются копией частью знаменитого образа «Верки Сердючки». С серебристой звездой на голове Слава выглядела весьма необычно, однако пользователи сети не могли прокомментировать новый пост.

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