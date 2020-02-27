Российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин сделал скандальное заявление

Так, стало известно, что Пригожин оправдал аннексию Крыма Россией и отметил, что "неадекватное управление революционерами из Киева" могло сделать из полуострова "второй Донбасс".

Также Пригожин сразу начал оправдывать свои действия в 2014 году после аннексии Крыма. Он заявил, что публичное признание его семьей "крымского референдума" было внутренней потребностью, так как они боялись не за себя, а за "соотечественников и всю страну".

Иосиф Пригожин

"Мы поддержали референдум, мы понимали, что там есть российский флот, мы понимали, что там есть большое количество русскоязычной аудитории. Мы понимали, чем может закончиться неадекватное управление пришедших революционеров в Украине и что бы могло произойти. Сегодня мы бы получили просто второй Донбасс, если не первый", – заявил скандальный продюсер.

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Также он добавил, что это была его позиция и позиция его жены – поддержать оккупацию украинского Крыма. Якобы их никто об этом не просил и не "покупал".

Валерия, Иосиф Пригожин

"Нас никто не просил, это была чисто внутренняя потребность, никто не покупал, не предлагал, вы с нами или вы против нас. Была внутренняя потребность, был испуг за наших людей, за наших соотечественников и за нас в том числе, за всю страну", – резюмировал Пригожин.

Напомним, Пригожин застукал Валерию за странным занятием, скандальные кадры уже в сети: "Мозгами двинулась..."

Как сообщала Politeka, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

Также Politeka сообщала, что Валерия поплатилась за любовь к Путину.