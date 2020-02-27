Российский продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин сделал скандальное заявление

Так, стало известно, что Пригожин оправдал аннексию Крыма Россией и отметил, что "неадекватное управление революционерами из Киева" могло сделать из полуострова "второй Донбасс".

Также Пригожин сразу начал оправдывать свои действия в 2014 году после аннексии Крыма. Он заявил, что публичное признание его семьей "крымского референдума" было внутренней потребностью, так как они боялись не за себя, а за "соотечественников и всю страну".

"Мы поддержали референдум, мы понимали, что там есть российский флот, мы понимали, что там есть большое количество русскоязычной аудитории. Мы понимали, чем может закончиться неадекватное управление пришедших революционеров в Украине и что бы могло произойти. Сегодня мы бы получили просто второй Донбасс, если не первый", – заявил скандальный продюсер.

Также он добавил, что это была его позиция и позиция его жены – поддержать оккупацию украинского Крыма. Якобы их никто об этом не просил и не "покупал".

"Нас никто не просил, это была чисто внутренняя потребность, никто не покупал, не предлагал, вы с нами или вы против нас. Была внутренняя потребность, был испуг за наших людей, за наших соотечественников и за нас в том числе, за всю страну", – резюмировал Пригожин.

Напомним, Пригожин застукал Валерию за странным занятием, скандальные кадры уже в сети: "Мозгами двинулась..."

Как сообщала Politeka, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

Также Politeka сообщала, что Валерия поплатилась за любовь к Путину.