Продюсер нарікає, що українська влада не подумала про це в першу чергу

Відомий російський продюсер і чоловік співачки Валерії Йосип Пригожин підкинув українському президенту Володимиру Зеленському ідею

Він заявив, що главі української держави непогано було б скасувати санкції проти російських артистів, яким попередня влада заборонила виступи в нашій країні.

Про це він сказал в інтерв'ю одному з російських ЗМІ, передає Politeka.

За його словами, якби українська влада «була тверезою», то вона, насамперед, дозволила б російським зіркам знову гастролювати.

«Зеленський — артист, перше, що він повинен був зробити — скасувати санкції проти артистів. Звичайно, ми сподівалися, що «слуга народу» і колега по цеху всіх артистів це зробить і допоможе нам усім йти в мирному руслі», — видав Пригожин.

На сьогодні в Україні заборонено виступати таким артистам як Олег Газманов, Сергій Пєнкін, Олександр Розенбаум, Юлія Чичеріна, Михайло Пореченков, Іван Охлобистін та інші. Причина – незаконні виступи в окупованому Криму, а також відкрита підтримка політики російського президента Володимира Путіна. А такі діячі як Охлобистін і Чичеріна взагалі постійно фонтанують ідеями про те, що Україна – це недодержава, підтримують бойовиків на Донбасі і тому подібне.

Раніше ми писали про те, що Пригожин заступився за ветеранів сцени Аллу Пугачову та Софію Ротару. Як відомо, участь у новорічних вогниках центральних телеканалів цих артисток порядком разсердила російське суспільство. Всім хейтерам продюсер заявив: «Радійте, що у вас є Пугачова, Ротару. Ви будете плакати, коли їх не буде».

За його словами, в Росії зараз дуже мало по-справжньому хороших артистів, тому заміни цим співачкам просто немає. Він також підкреслив, що в новорічних програмах з'являються нові зірки.

Ми також розповідали, що дитячий продюсер Катерина Волкова «пройшлася» по Пригожину. На її думку, він більше не зберігає зв'язок з реальністю. Волкова стверджує, що чоловік Валерії не видає свіжий, актуальний продукт. Його проекти сильно застаріли морально і не знаходять відгуку в суспільстві.

Як ми писали раніше, Пригожин застукав Валерію за дивним заняттям, скандальні кадри вже в мережі: "Мізками двинулася..."

Як повідомляла Politeka, велике горе прийшло в сім'ю співачки Валерії.

Також Politeka повідомляла, що Валерія поплатилася за любов до Путіна.