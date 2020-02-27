Жена российского артиста Александра Реввы появилась в новом клипе исполнителя
Супруга резидента «Comedy Club» и сольного исполнителя Артура Пирожкова Анжелика снялась в видеоработе на новую песню певца. 37-летняя Анжелика Ревва удивила публику в сети страстными объятиями и поцелуями с Алесандром. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российского артиста.
Так на новых кадрах, которые практическо синхронно появились и на странице Анжелики, и на странице Александа, они за руку шагают по пляжу, обнимаются и на видео практически был запечатлен "назревающий" страстный поцелуй пары.
Кроме этого в своего рода промо-ролике к клипу Пирожков красуется на байке в полумраке, а также видны рабочие моменты самой съемки:
«У музыкальной love story "Летим со мной" уже 2 миллиона просмотров!!! И сегодня на моём канале можно посмотреть клип, снятый профессиональным коллективом…», - пишет Александр.
Поклонники пары пишут под постами массу приятностей в адрес пары.
Ранее супруга Реввы поделилась в своем аккаунте в соцсети подбным фото. На кадрах пара стоит, улыбаясь и прижавшись боком друг к другу, а Пирожков держит в руках стеклянную награду "Пара года 2020".
Поклонники рассыпались в комплиментах, отмечая, что даже "не сомневались" в победе Анжелики и Александра.
"Какая вы красивая пара😍😍😍"
"Ну наконец!!! Давно эта премия ваша должна быть🎉💞"
"А мы и не сомневались❤️"
"Конечно ,вы пара года !❤️ Я же говорю ,таким красивым вообще положен титул «лучшая пара во вселенной»♥️ "
"Полностью согласна с таким выбором! 😍👍👏👏👏 Вы с Александром действительно - не показушно, а по-настоящему!! Лучшая!!"
"Причёска у вас Анжелика просто великолепная!"
"Кто бы сомневался 👌"
Напомним, жена Артура Пирожкова без нижнего белья покрутилась перед камерой: "Давно не видел такой мощной..."
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