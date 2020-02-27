Жена российского артиста Александра Реввы появилась в новом клипе исполнителя

Супруга резидента «Comedy Club» и сольного исполнителя Артура Пирожкова Анжелика снялась в видеоработе на новую песню певца. 37-летняя Анжелика Ревва удивила публику в сети страстными объятиями и поцелуями с Алесандром. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram российского артиста.

Так на новых кадрах, которые практическо синхронно появились и на странице Анжелики, и на странице Александа, они за руку шагают по пляжу, обнимаются и на видео практически был запечатлен "назревающий" страстный поцелуй пары.

Кроме этого в своего рода промо-ролике к клипу Пирожков красуется на байке в полумраке, а также видны рабочие моменты самой съемки:

«У музыкальной love story "Летим со мной" уже 2 миллиона просмотров!!! И сегодня на моём канале можно посмотреть клип, снятый профессиональным коллективом…», - пишет Александр.

Поклонники пары пишут под постами массу приятностей в адрес пары.

Ранее супруга Реввы поделилась в своем аккаунте в соцсети подбным фото. На кадрах пара стоит, улыбаясь и прижавшись боком друг к другу, а Пирожков держит в руках стеклянную награду "Пара года 2020".

Поклонники рассыпались в комплиментах, отмечая, что даже "не сомневались" в победе Анжелики и Александра.

"Какая вы красивая пара😍😍😍"

"Ну наконец!!! Давно эта премия ваша должна быть🎉💞"

"А мы и не сомневались❤️"

"Конечно ,вы пара года !❤️ Я же говорю ,таким красивым вообще положен титул «лучшая пара во вселенной»♥️ "

"Полностью согласна с таким выбором! 😍👍👏👏👏 Вы с Александром действительно - не показушно, а по-настоящему!! Лучшая!!"

"Причёска у вас Анжелика просто великолепная!"

"Кто бы сомневался 👌"

Напомним, жена Артура Пирожкова без нижнего белья покрутилась перед камерой: "Давно не видел такой мощной..."

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