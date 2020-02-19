48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочь артистки Аллы Пугачевой, совсем недавно ходила в гипсе, а сегодня уже собралась кататься на лыжах

Как передает Politeka.net, Орбакайте поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, сделанном в Аспене, горнолыжном курорте в штате Колорадо в США. Видимо, восстановление ноги после перелома проходит успешно. Кристина предстала в теплом свитере горчичного цвета, красной дутой жилетке, кремово-молочном шарфе и белых перчатках. Певица в солнцезащитных очках повернула голову в сторону от объектива и облокотилась на поручень. Она позирует на возвышении на фоне городской улицы, нескольких домов и заснеженной горы в отдалении.

"Солнечного настроения вам☀️❄️", - подписала снимок Орбакайте.

Поклонники кинулись восторгаться артисткой. А некоторые все же выказали переживания по поводу ее ноги.

"Куколка шикарная красавица ❤️"

"Зачем 🤦‍♀️ эта чёлка ("

"Очень эффектно выглядите, Кристина!👏"

"Как там у вас красиво)):)"

"👋как ножка?😇"

"Кристина- копия мама Алла...👍"

Напомним, в конце января этого года Кристина напугала поклонников, выставив снимок в Инстаграм с ногой в гипсе. Оказалось, артистка сломала лодыжку. В связи с этим несчастьем Орбакайте была вынуждена впервые, по ее словам, отменить все концерты в феврале.

"Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы🤷‍♀️ Перелом лодыжки 🦶Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести...", - отмечала певица в соцсети.

Позднее Кристина похвасталась, что открыла для себя новое средство передвижения вместо костылей. Артистка показала на камеру, как умело справляется с детским самокатом. Больную ноги она положила на мягкую седушку, а здоровой отталкивалась от земли.

"Я попробовала ходить на костылях... это очень медленно, больно, неудобно... А что делать? И нашла вот такую замену, очень удобную. Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом", - поделилась Орбакайте.

Напомним, что дочь Пугачевой Орбакайте порезвилась на карусели возле Кремля: "Вот почему нас не пустили на Красную площадь..."

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