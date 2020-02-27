Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил о разводе со своей супругой Еленой Войтенко

Экс-супруга обвиняла Остапчука в изменах. Инициатором развода оказался сам Владимир. Для Елены это решение оказалось неожиданным. Пара прожила 15 лет, с которых 12 они были в браке. У Владимира и Елены двое детей. Остапчук объяснил свое решение просто, что у него жизнь одна и вообще, почему бы и нет. А супруга после этого дала откровенное интервью, в котором рассказала об изменах. Об этом пишет "Знай.юа".

"Я знаю женщину, с которой у Владимира отношения, почти с первого дня. Но я не хочу комментировать очередной роман Владимира, он десятый наверное, если не больше, по очереди. Я не хочу это комментировать. И я знала предыдущих, правда постфактум, знаю и эту. Она действительно работает нотариусом и зовут ее Кристина", - призналась в интервью Елена Войченко.

Поклонники после этого смогли найти новую избранницу Остапчука. Пара познакомилась еще в Италии, где Владимир был ведущим, а Кристина - подружкой невесты.

Подтвержением тому есть то, что девушка в сторис продавала то самое платье, в котором была на свадьбе. Она назвала его "субьбоносным" и заверила, что в нем "каждая девушка тоже найдет свою любовь".

В инстаграм девушки можно найти много интересных фотографий. На одной она позирует в топе, а на втором соблазнительно показывает себя с розой.

А не так давно девушка намекнула на первую беременность. Она опубликовала фото, где отметила, что теперь ей хочется больше кушать.

Сообщалось, что украинский телеведущий Владимир Остапчук, который совсем недавно развелся с женой, "ударился" в работу.

Популярный телеведущий показал фото, где он блистал на сцене, выполняя свою работу. Остапчук стоял на сцене одного из мероприятий и выглядел при этом "как с иголочки". Темный классический костюм очень выгодно смотрелся на ведущем, правда снимок выдался слегка мрачноватым - на фото Владимир не улыбается и держит в руках микрофон. Но вот подпись к снимку Остапчук поставил "веселую".

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